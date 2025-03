A Seleção Nacional realizou o derradeiro treino para as decisões nos “quartos” da Liga das Nações com o grupo completo. Na tarde deste sábado, na Cidade do Futebol, os 25 comandados de Roberto Martínez estiveram sob o olhar de Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol.

Durante os 15 minutos abertos à comunicação social, os jogadores realizaram os habituais exercícios de aquecimento com e sem bola.

De recordar que o selecionar nacional confirmou que Bernardo Silva está apto. De tal forma que vai ser titular frente à Dinamarca, na centésima internacionalização.

Em desvantagem na eliminatória, face à derrota em Copenhaga (1-0), Portugal está obrigado a uma exibição muito diferente.

O Portugal-Dinamarca está agendado para as 19h45 deste domingo, em Alvalade, e vai ter arbitragem do esloveno Slavko Vincic, É para seguir, ao minuto, no Maisfutebol.

A Seleção Nacional conquistou a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, tendo falhado as meias-finais em 2020/21 e 2022/23.

Além do futuro nesta prova, Portugal fica a conhecer o grupo da fase de qualificação para o Mundial 2026. Em caso de desfecho favorável, a Seleção Nacional vai integrar o Grupo F, com Rep. Irlanda, Hungria e Arménia.

Caso contrário, segue para o Grupo C, na companhia de Grécia, Escócia e Bielorrússia.