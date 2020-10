A Seleção Nacional regista um segundo caso de covid-19: Anthony Lopes teve um resultado positivo no teste realizado na quinta-feira à noite, e foi dispensado da equipa das quinas.

Em nota colocada no site oficial, a Federação Portuguesa de Futebol informa que «os restantes convocados, bem como a equipa técnica e staff, deram negativo na despistagem do SARS-Cov-2».

O grupo de trabalho faz novos testes na manhã desta sexta-feira, pelo que o treino, que estava marcado para as 10h30, foi adiado para as 17 horas.

Este é o segundo caso de covid-19 no estágio da Seleção Nacional: na terça-feira, véspera do particular com a Espanha, José Fonte foi dispensado após um teste positivo, e substituído por Domingos Duarte.

A equipa das quinas defronta a França no próximo domingo, em jogo da Liga das Nações. Para o dia 14 está marcado novo duelo, desta feita em Alvalade, frente à Suécia.

artigo atualizado