Dois meses depois do Euro 2024, a Seleção Nacional está de volta à competição: esta quinta-feira, recebe a Croácia no Estádio da Luz, no primeiro jogo da Liga das Nações.

Em conferência de imprensa, o selecionador nacional revelou que a comitiva lusa está ansiosa por voltar à ação, frente a um adversário de qualidade.

«Posso dizer que estamos ansiosos para voltar a jogar, encontrei uma Seleção cheia de energia, com muita vontade, e gostamos sempre de jogar no ataque», começou por dizer Roberto Martínez.

«Amanhã temos um teste interessante porque a Croácia é uma equipa que gosta de ter a bola, são duas equipas que lutam pela bola. Portugal é um Portugal com muita ambição e ansioso de voltar a jogar. Os adeptos foram incríveis na Alemanha e queremos voltar a dar-lhes alegrias», prosseguiu.

Mais à frente, Roberto Martínez foi questionado sobre a exigência dos adeptos portugueses e as críticas a uma eventual falta de qualidade de jogo: «Queremos ganhar, sempre. Isso é importante. Nos grandes torneios temos os melhores jogadores do mundo, os jogos decidem-se nos detalhes. Demos tudo, demonstrámos personalidade, tivemos um controlo contra a França muito bom, foi o nosso melhor jogo. O grupo estava preparado para fazer mais dois jogos, as diferenças são mínimas. Agora temos de melhorar. As críticas fazem parte da exigência, e a exigência interna ainda é maior do que a dos adeptos.»

Portugal, refira-se, defronta esta quinta-feira a Croácia no Estádio da Luz, a partir das 19h45.