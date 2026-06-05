Roberto Martínez anteviu o particular com o Chile, no sábado (18h45), de preparação para o Mundial 2026.

Scaloni fala com Messi sobre todas as decisões

«Respeito todas as seleções e todos os treinadores do mundo, mas eu e o Cristiano Ronaldo trabalhamos de forma diferente.»

Antevisão ao Chile

«O Chile é uma seleção jovem e o selecionador está a fazer um trabalho interessante, sobretudo no aspeto posicional. É uma seleção com flexibilidade e vai exigir muito de nós. Para o Chile é um jogo de preparação dos próximos anos.»

«Os jogos com Chile e Nigéria servem para preparar os jogadores individualmente. O futebol chileno encanta-me, acompanhei muito no Mundial 2010.»

«Os resultados na preparação são fruto de aspetos trabalhados nos dias anteriores. A França geriu os jogadores disponíveis, por exemplo. Este é o momento de fazer experiências. O nosso foco contra o Chile não é ganhar, mas sim preparar dinâmicas e melhorar a equipa. Vamos usar as 11 substituições.»