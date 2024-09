Primeiro Bernardo Silva, depois Roberto Martínez.

A conferência de imprensa da Seleção Nacional de antevisão ao jogo com a Croácia ficou marcada por rasgados elogios a Geovany Quenda, jovem de 17 anos do Sporting que está em estreia na convocatória.

«Acho que os selecionadores falam sempre que a idade não é um critério, o Quenda é um bom exemplo disso. Mostrou uma grande capacidade de adaptação, gosta de desequilibrar, tem muita qualidade técnica e uma qualidade que não é normal aos 17 anos», afirmou o selecionador nacional, aos jornalistas.

«Fez um Euro sub-17 muito bom, entra na equipa principal do Sporting e mostra uma personalidade incrível e agora mostrou que está preparado para a seleção, é uma boa notícia para o futebol português», acrescentou.

Na mesma ocasião, Roberto Martínez revelou que Raphael Guerreiro não será convocado nos restantes compromissos de 2024, para a Liga das Nações.

«A conversa que tive com o Raphael foi de que ele precisa do período das seleções para trabalhar com o seu corpo para evitar os problemas físicos que teve antes do Euro. Conversámos e concordámos nisso. Ele não estava lesionado, mas acho que precisa deste período para poder trabalhar no seu corpo. Não virá na Liga das Nações.»