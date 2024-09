Declarações de Roberto Martínez sobre a vitória diante da Croácia, por 2-1, nesta quinta-feira, na flash interview à RTP:

«Muito satisfeito, muito contente. Foi uma batalha tática. A Croácia mostrou personalidade de querer a bola. Acho que jogámos muito bem os primeiros 40 minutos. Mostrámos superioridade, marcámos os dois golos e tivemos mais bola. Depois, sofremos o golo da uma sensação que tínhamos de manter o resultado, mas o que fizemos foi um jogo mais equilibrado porque perdemos a bola. Gostei muito da intensidade defensiva perto da nossa baliza. Sofremos para ganhar e isso é muito importante numa equipa vencedora. Mostrámos uma segunda parte sem bola muito agressiva, não é o que queremos mas é importante para ganhar.»

«Cristiano? Sempre dá que falar. O importante é o seu compromisso e ser um exemplo para as gerações mais jovens. Muito inteligente na área, com movimentos de alto nível. Parabéns para os 900 golos. Especialmente no dia da homenagem ao Pepe, acho que ficamos muito orgulhosos. Nos últimos 20 minutos, mostramos todos os aspetos que ele mostrava no seu jogo.»

«Alterações contra a Escócia? Só as necessárias.»