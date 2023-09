[Modelo com quatro defesas é para manter no futuro da seleção?]

É importante para nós seremos flexíveis. Taticamente, os jogos são sempre diferentes, tendo em conta o adversário, os jogadores.

Hoje, tivemos uma estrutura tática que foi diferente com e sem bola, mas não é a estrutura: é o conceito e sermos flexíveis na forma de jogar.

[Em termos pessoais, está cá há pouco tempo, mas já ficou na história. Quando foi o segundo golo do Gonçalo Ramos, saltou e gritou com grande alegria. Foi importante para si e para o seu trabalho?]

Foi. O selecionador tem poucos momentos com os jogadores e facilmente vê que a equipa melhora quando estamos juntos. Trabalhamos para criar memórias e estou muito orgulhoso por isso. Gostaria de ser o selecionador das 10 vitórias e por aí fora. Estes jogadores têm um nível e uma atitude superlativa.

[Ontem também foi uma noite histórica, com a vitória de Portugal no Europeu sub-19 de futsal. Que comentário lhe merece esse triunfo? O que achou do jogo? O futebol pode aprender algo com o futsal?]

Sem dúvida. O futsal é um jogo tático, de 4 para 4, constantemente. Gosto muito, mas na Federação o presidente tem uma forma de criar família e é o que somos. Os logros de qualquer equipa são de todos. Gostámos muito da vitória ontem porque a equipa trabalhou muito.