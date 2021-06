Declarações do médio da Seleção Nacional, João Moutinho, na flash interview da TVI24, após a derrota frente à Alemanha (4-2), em jogo da segunda jornada do grupo F do Euro 2020:

«É um resultado que não queríamos, queríamos vencer, sabíamos que a Alemanha era uma grande equipa. Por vezes não conseguimos contrariar a supremacia da Alemanha, mas há que tirar as coisas positivas deste jogo.

[Portugal defendeu muito atrás?] «Não, os autogolos não têm nada a ver com isso. A Alemanha tem uma grande equipa, muitos bons jogadores que jogam entrelinhas. Não conseguimos sair da pressão, mas fomos melhorando. Fizemos o 4-2 e ainda conseguimos uma bola no poste. Mas há que continuar a trabalhar.»