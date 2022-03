Ultrapassada a surpresa pela eliminação da Itália, agora é tempo de a Seleção Nacional olhar para o duelo frente à Macedónia do Norte, a autora da proeza de deixar para trás a atual campeã europeia.

Em conferência de imprensa, João Moutinho assumiu que a responsabilidade está do lado de Portugal, mas lembrou que os nomes não ganham jogos.

«A responsabilidade [de estar no Mundial] é a mesma. Se temos a Macedónia, é porque a Itália foi eliminada, campeã europeia em título. Mudam-se os nomes apenas. Mas é como já disse, os nomes e as estatísticas não ganham jogos e ficou demonstrado no Itália-Macedónia do Norte. Estamos cientes disso, nos campeonatos isso acontece, o último ganhar ao primeiro», disse, aos jornalistas.

«Não podemos estar demasiado confiantes, estamos com a confiança que tínhamos desde que chegámos e a nossa determinação tem de ser superior à deles. A responsabilidade vai estar do nosso lado, temos de estar no Mundial, mas só isso não chega. Temos de demonstrar dentro de campo», reforçou.

Aos 35 anos, Moutinho pode ter aqui a última oportunidade de se qualificar para o Mundial. O antigo jogador de FC Porto e Sporting diz apenas que «esta é mais uma oportunidade».

«Sinto-me bem, quero continuar a ajudar a seleção e a minha equipa da melhor forma possível», atirou.