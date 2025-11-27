Mateus Mide é o mais recente nome a inserir-se na lista de Bolas de Ouro do Mundial Sub-17. Felizmente, é o primeiro português, ao fim de 40 anos de competição. O médio-ofensivo que pertence ao FC Porto marcou quatro golos e ofereceu outros dois na caminhada que coroou os jovens portugueses.

Mide recebeu o prémio de jogador mais valioso da competição das mãos de outro virtuoso - Xavi Hernández, antigo médio espanhol e atual treinador, que voltou a Doha, no Qatar, a convite da FIFA.

Mateus, filho de um antigo futsalista brasileiro que se estabeleceu em Portugal e que treina o Leixões nessa modalidade, tem 17 anos e joga pela equipa de juniores portista. Reconhecido pela capacidade técnica e visão de jogo, é o número dez da Seleção Nacional.

Junta-se a uma lista ilustre de nomes que venceram o prémio de MVP da competição. Curiosamente, outros três passaram pelo FC Porto. Em 2019, Gabriel Veron, que ainda pertence aos quadros do clube, emprestado ao Juventude, levou o troféu para casa em representação do Brasil.

O nigeriano Kelechi Nwakali venceu quatro anos antes, em 2015, num ano em que a Nigéria ganhou o título. Teve uma passagem discreta pelo FC Porto e está sem clube aos 27 anos.

Em 2005, Anderson destacou-se no Mundial como MVP e transferiu-se para o FC Porto, vindo do Grémio. Sairia por 30 milhões de euros para o Manchester United em 2007. Curiosamente, outros dois vencedores também passaram por Portugal - o ex-Sporting Sinama-Pongolle, em 2001, e Nii Lmaptey, ex-União de Leiria, em 1991.

Alguns destes jogadores não conseguiram grandes carreiras internacionais, mas outros nomes da lista são reconhecidos por qualquer adepto de futebol. Phil Foden (2017), Toni Kroos (2007) ou Césc Fàbregas (2003) são bons exemplos.