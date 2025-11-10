João Neves foi o porta-voz da Seleção Nacional nesta segunda-feira, na Cidade do Futebol, em Oeiras, em antevisão ao duelo com a Irlanda da próxima quinta-feira para a qualificação do Mundial 2026. Questionado pelo Maisfutebol se gostaria de jogar mais vezes ao lado de Vitinha, Neves remeteu a resposta para o selecionador.

Papel dado por Roberto Martínez a João Neves em oposição a Luis Enrique, do PSG

«São treinadores diferentes, maneiras de jogar diferentes. Têm algumas coisas em comum como querer ter a bola, querer atacar, etc. Tento fazer o que é pedido, sigo as ordens do míster. Jogando a meio, a lateral, saído do banco, estarei sempre pronto para ajudar.»

Jogar ao lado de Vitinha na Seleção

«Cabe ao míster, é uma opção do treinador. Cabe-me a mim e ao Vitinha dar o melhor pela equipa. Acredito sempre que as decisões de um treinador são para melhorar o grupo e nunca o contrário.»