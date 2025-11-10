Neves ao lado de Vitinha na Seleção? «É uma opção do treinador»
Médios jogam lado a lado no Paris Saint-Germain mas no último ano isso tem acontecido poucas vezes na Seleção
00:54
«Elogios de Bruno Fernandes e Vitinha? A seguir vou dar-lhes um abraço»
00:18
João Neves e a lesão: «Neste momento estou a 100 por cento»
00:54
«Elogios de Bruno Fernandes e Vitinha? A seguir vou dar-lhes um abraço»
00:34
«Lesão? Foi difícil para mim estar de fora»
00:46
«No Benfica, fora os resultados negativos, temos um bom plantel e que pode fazer um grande campeonato»
00:28
«Apuramento? Se pudermos fazer isso contra a Irlanda, melhor»
00:28
«Marcar pela Seleção? Nunca meto o meu golo ou assistência à frente»