Declarações do defesa da Seleção Nacional, Nuno Mendes, na flash interview da RTP3 após a vitória frente ao Azerbaijão (1-0), em jogo da qualificação para o Mundial 2022:

[Estreia pela Seleção] «São sensações muito boas, jogar ao pé de jogadores de elite. É fruto do meu trabalho e estou muito satisfeito.

[Recebeu conselhos de Cristiano Ronaldo antes do jogo?] Sim, todos me deram conselhos, o capitão também. Isso é importante para mim para me sentir à vontade.

[Interesse de outros clubes] Não penso nisso, o meu trabalho é jogar futebol, não penso nessas coisas.

[Foi fácil jogar numa defesa a quatro] Sim, nos sub-21 também estou acostumado a jogar com quatro defesas. Neste nível temos de adaptar-nos ao que nos é pedido em campo.»