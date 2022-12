Fernando Santos está de saída da Seleção Nacional, anunciou esta quinta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), tal como o Maisfutebol havia noticiado.

As duas partes desvinculam-se depois do Mundial 2022, no qual Portugal foi eliminado por Marrocos, nos quartos de final. O experiente treinador, diga-se, tinha contrato com a FPF até 2024.

No comunicado divulgado, lê-se que a Federação e Fernando Santos «entendem que este é o momento certo para iniciar um novo ciclo».

No final dessa partida ante os marroquinos, de resto, Fernando Santos não havia garantido a continuidade no comando da equipa das quinas, ao contrário do que havia feito em outras ocasiões.

«Depois de qualquer competição, eu e o presidente falamos, abordamos o assunto e pensamos no que vamos fazer. Quando regressarmos a Portugal, com serenidade e tempo, iremos conversar sobre o assunto e ver a análise que faremos», disse, na altura.

Fernando Santos assumiu o comando técnico da Seleção Nacional no dia 23 de setembro de 2014. Despede-se com o Euro 2016 e a Liga das Nações de 2019 no currículo.

A direção da FPF informa ainda que «iniciará agora o processo de escolha do próximo selecionador nacional».

O comunicado da FPF na íntegra:

A Federação Portuguesa de Futebol e Fernando Santos concordaram em dar por terminado o percurso de grande sucesso iniciado em setembro de 2014.

Após uma das melhores participações de sempre da Seleção Nacional em fases finais do Campeonato do Mundo, no Catar, FPF e Fernando Santos entendem que este é o momento certo para iniciar um novo ciclo.

Com Fernando Santos à frente da Seleção Nacional, o nosso País venceu pela primeira vez duas competições internacionais: o inesquecível Euro 2016, em França, e a Liga das Nações, em 2019.

Além dos títulos conquistados, Fernando Santos tornou-se o selecionador com mais jogos e mais vitórias.

Foi uma honra ter podido contar com um treinador e uma pessoa como Fernando Santos na liderança da Seleção Nacional.

A FPF agradece a Fernando Santos e à sua equipa técnica os serviços prestados ao longo de oito anos ímpares e acredita que este agradecimento é feito também em nome dos portugueses.

A Direção da FPF iniciará agora o processo de escolha do próximo selecionador nacional.