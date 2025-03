A derrota de Portugal frente à Dinamarca, em Copenhaga (1-0), mereceu destaque na imprensa europeia. Em Espanha, o diário AS sublinha que «Diogo Costa fez vários milagres».

«Quando o melhor jogador é o guarda-redes e não um avançado, é mau sinal. Foi o que aconteceu com Portugal, completamente à mercê de uma Dinamarca quase a estrear o selecionador, que jogou com admirável acerto tático nas alas e na frente. Diogo Costa estava determinado em deixar a Dinamarca sem recompensa, mas foi traído pelo seu jogo de pés.»

«Uma jogada rápida de primeiro toque reanimou [Hojlund], avançado do Manchester United (…). Celebrou com o “siuuuuu” de Cristiano Ronaldo. O 7 [de Portugal] esteve completamente afastado do jogo.»

Também por Espanha, a Marca é categórica: «Portugal em sarilhos e Diogo Costa impede que piore».

Entretanto, na Catalunha, o SPORT deixou várias bicadas: «Cristiano Ronaldo quase não foi visto»; «Dinamarca termina com a resistência de Diogo Costa»; «Portugal merecia um castigo maior».

Em França, o L’Équipe também visou o capitão da Seleção Nacional.

«Portugal de Cristiano Ronaldo, completamente invisível durante 90 minutos, está obrigado a mostrar uma versão completamente diferente em Lisboa, no domingo, se quiser chegar às meias-finais da Liga das Nações.»

Por fim, na Dinamarca, o Berlingske foi o mais efusivo.

«A Dinamarca montou uma sala de jogos contra as estrelas de Portugal. E Hojlund enviou um cumprimento especial ao seu ídolo, Cristiano Ronaldo. (…) Houve uma divisão de classes, mas não aquela que todos esperavam. A seleção dinamarquesa fez as estrelas portuguesas parecerem amadoras. Imagine vencer Portugal e ficar desapontado porque o resultado não foi superior.»

Portugal disputa a segunda mão dos “quartos” da Liga das Nações na noite de domingo (19h45), em Alvalade.