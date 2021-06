Com o grupo a treinar todo junto pela primeira vez, Fernando Santos aproveitou a sessão da Seleção Nacional desta segunda-feira para preparar a estratégia para o particular frente a Israel, na quarta-feira, e certamente já para o Euro 2020.

Nos 15 minutos do treino abertos à comunicação social, o selecionador nacional dividiu o grupo – com exceção dos guarda-redes – em dois, e já deu para perceber-se algumas coisas.

Num dos grupos, Fernando Santos ensaiou aquela que poderá ser a defesa titular frente a Israel: Rúben Dias e Pepe ao centro, a dupla que tem sido mais utilizada recentemente, e João Cancelo e Nuno Mendes nas alas. À frente, Rúben Neves e William Carvalho compunham o duplo pivot do meio-campo.

No outro grupo, Fernando Santos antecipou aquele que poderá ser o ataque das quinas: Bruno Fernandes como médio ofensivo, a apoiar o trio da frente: Bernardo Silva, Diogo Jota e Cristiano Ronaldo.

Curiosamente, nessa parte do campo, José Fonte fez dupla no eixo da linha defensiva com… João Palhinha. Santos só convocou três centrais de raiz, e já admitiu que o médio do Sporting e Danilo (que já jogou a central frente à Espanha) podem ser opção para esse lugar.

Certezas, para já, Fernando Santos não deve ter muitas, mas o desenho daquilo que poderá ser a Seleção Nacional na defesa do título europeu este verão vai ficando cada vez mais composto, agora que todo o grupo já está às ordens do selecionador de 66 anos.