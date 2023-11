Desta vez não é preciso calculadora, e Portugal parte para os últimos jogos de qualificação para o Euro 2024, frente a Liechtenstein e Islândia, já apurado.

Mas afinal, a qualificação foi fácil ou foi a Seleção Nacional que a tornou fácil? João Palhinha responde.

«Foi um apuramento com bastante mérito, nós é que tornámos as coisas mais fáceis. Por vezes no passado, estivemos aquém do nosso valor, mas nesta nova era estamos todos a demonstrá-lo. O grupo está feliz e a crescer, agora temos o objetivo de fazer história, que são as dez vitórias consecutivas», disse o médio do Fulham, em conferência de imprensa.

Apesar de o objetivo qualificação estar assegurado, Palhinha garante que a motivação continua em altas: «Só pelo simples facto de estarmos perto de fazer história é um motivo de orgulho e isso tem de ser a nossa principal motivação.»

«Quanto ao resto, estar aqui a representar o nosso país é outra motivação inegável. Podemos já não estar a lutar pelo apuramento, mas temos outras motivações. Temos de ir lá para dentro, dar tudo uma vez mais e com o apoio dos portugueses, esperamos um grande ambiente», acrescentou.

Ora, já a pensar no Euro, Palhinha assume que é um sonho vencer a competição, ganha pela equipa das quinas em 2016, em Paris: «É um sonho que todos partilhamos. Não falamos muito disso, não pensamos muito o que poderá ser o futuro. Não só nós partilhamos interiormente, mas também vocês. Gostaríamos todos de repeti-lo, mas temos de pensar num passo de cada vez, a equipa tem crescido bastante, como podem ver.»

«Agora é continuar o trabalho, dar uma excelente resposta nestes jogos, vamos ter jogadores novos e isso é algo que também tem de ser valorizado por todos. Temos um leque de jogadores enorme, sai um e outro e a qualidade mantém-se, nem todas as seleções podem dar-se a esse luxo. A Seleção Nacional tem um futuro bastante promissor», atirou.