Pedro Neto: «Mundial? Temos de aceitar o sonho de que podemos ganhar...»
Internacional português destaca as «boas sensações» com que o grupo sai destes dois particulares, antes da viagem para os Estados Unidos onde vão disputar o Campeonato do Mundo
Internacional português destaca as «boas sensações» com que o grupo sai destes dois particulares, antes da viagem para os Estados Unidos onde vão disputar o Campeonato do Mundo
Pedro Neto, em declarações à flash interview da RTP, após a vitória por 2-1 sobre a Nigéria, em jogo particular:
Análise à vitória de Portugal sobre a Nigéria
«Saímos com boas sensações, dois jogos e duas vitórias. Era o que nós queríamos, trabalhar os processos e coisas que tínhamos a melhorar. Estamos focados para concretizar o sonho e para o que aí vem.»
Coisas a retirar dos particulares antes do Mundial 2026...
«Não estávamos juntos há algum tempo, no estágio do México faltavam alguns jogadores. Vamos visualizar este jogo outra vez para melhorar e estarmos preparados para o primeiro jogo do Mundial.»
Golo dentro da área e «sonho» do Campeonato do Mundo
«Zona de finalização não é a minha favorita, mas tem de ser assim. Estamos aqui para ajudar e fiz o golo para ajudar a equipa. O objetivo para o Mundial é ganhar, temos de ir jogo a jogo, o sonho está lá e é essa a mentalidade. Acho que temos de aceitar esse sonho, os portugueses sabem o que temos dentro da equipa e temos de acreditar até ao fim.»