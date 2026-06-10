Pedro Neto, em declarações à flash interview da RTP, após a vitória por 2-1 sobre a Nigéria, em jogo particular:

Análise à vitória de Portugal sobre a Nigéria

«Saímos com boas sensações, dois jogos e duas vitórias. Era o que nós queríamos, trabalhar os processos e coisas que tínhamos a melhorar. Estamos focados para concretizar o sonho e para o que aí vem.»

Coisas a retirar dos particulares antes do Mundial 2026...

«Não estávamos juntos há algum tempo, no estágio do México faltavam alguns jogadores. Vamos visualizar este jogo outra vez para melhorar e estarmos preparados para o primeiro jogo do Mundial.»

Golo dentro da área e «sonho» do Campeonato do Mundo

«Zona de finalização não é a minha favorita, mas tem de ser assim. Estamos aqui para ajudar e fiz o golo para ajudar a equipa. O objetivo para o Mundial é ganhar, temos de ir jogo a jogo, o sonho está lá e é essa a mentalidade. Acho que temos de aceitar esse sonho, os portugueses sabem o que temos dentro da equipa e temos de acreditar até ao fim.»