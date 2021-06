O extremo da Seleção Nacional, Rafa, em declarações na flash interview da RTP, após o empate frente à Espanha, em jogo particular de preparação para o Euro 2020:

«Queremos sempre ganhar, sabíamos que era um jogo difícil, contra uma grande seleção, mas queríamos mais.

[Portugal tem capacidade para melhorar muito até ao Euro?] Claro que todos os treinos e jogos servem para melhorarmos e é isso que vamos fazer, para chegarmos ao Europeu no nosso melhor nível»

Sim, temos de ser candidatos ao título, já o ganhámos na última vez.

Só estou preocupado com o meu papel no grupo, quero ajudar o selecionador e a equipa no que for preciso.»