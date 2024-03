Roberto Martínez, selecionador nacional, em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, na véspera do particular com a Suécia, agendado para a noite desta quinta-feira (19h45), em Guimarães.

«A atitude da Suécia é competitiva, porque têm um novo selecionador, começam uma nova era, e se analisarmos a qualidade individual, é uma equipa para estar no Europeu. A linha ofensiva é de alto nível, pelo que o jogo de amanhã será de nível de Europeu. Vamos trabalhar processos ofensivos e situações defensivas de um para um. A nossa comunicação precisa de ser perfeita. Será um jogo para reforçar conceitos.»

[em atualização]