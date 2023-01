Fernando Gomes liderou as negociações para que Roberto Martínez se tornasse selecionador nacional até 2026, mesmo que o seu mandato à frente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) termine em 2024.

Ora, questionado sobre isso mesmo em conferência de imprensa, o presidente da FPF desvalorizou esse assunto, pois acredita que nada o impede de trabalhar para o futuro do organismo para lá do término do seu mandato.

«Relembro que no segundo semestre de 2024 inicia-se uma competição, que é a Liga das Nações. Nesta perspetiva, caberia a esta direção escolher o selecionador para esse período. Parece-nos a escolha normal deste ciclo», começou por dizer.

«O facto de estarmos a trabalhar para um mandato até 2024 não nos impede em nada de criar as bases de sustentabilidade para o futuro da Federação. Ainda recentemente fizemos um contrato publicitário que vai até 2028. Nessa mesma lógica, estaríamos impedidos de assinar e projetar as bases e os alicerces da Federação para o futuro, da mesma forma que já fizemos com os direitos televisivos relativamente à centralização da UEFA», concluiu.