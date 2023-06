O selecionador de Portugal, Roberto Martínez, condenou os assobios dirigidos pelo público do Estádio da Luz a Otávio, tanto por altura do anúncio da constituição oficial das equipas do jogo com a Bósnia, mas sobretudo no momento em que foi lançado em campo.

«É difícil ver um jogador que não tem o apoio dos adeptos. Hoje foi o ambiente mais espetacular que vi para uma seleção, mas o conceito de rivalidade não ajuda a equipa, não ajuda um treinador a fazer uma equipa compacta, com os nossos valores. A rivalidade é boa, mas quando a Seleção joga, não há clubes. São jogadores de seleção. É uma situação doente», referiu o técnico.

De referir que João Mário também já tinha sido assobiado no Portugal-Liechtenstein, disputado no Estádio José Alvalade, o que motivou reparos públicos da Federação Portuguesa de Futebol e também do selecionador.