Apresentado oficialmente esta segunda-feira, Roberto Martínez ainda não tem definida a equipa técnica que o acompanhará na Seleção Nacional, mas tem um desejo para essa mesma equipa: que conte com um português.

«Tenho muito clara a estrutura [da equipa técnica] e os papéis de cada um, vamos finaliza-la nos próximos dias. Gostaria de incorporar um adjunto português, com uma carreira internacional, que tenha sido jogador da Seleção. Creio que seria importante para entendermos o que é o futebol português», confessou, aos jornalistas.

No Mundial 2022, a equipa técnica de Roberto Martínez na Bélgica contava com Thomas Vermaelen, antigo internacional, e ainda com Thierry Henry, lenda da seleção francesa.

Roberto Martínez, recorde-se, assinou um contrato com a Federação Portuguesa de Futebol válido até 2026, incluindo o Mundial desse ano.