O avançado da Seleção Nacional, Cristiano Ronaldo, em declarações na flash interview da RTP3 após a vitória frente à República da Irlanda (3-0), no último particular antes do Euro 2024:

[Primeiro golo é um dos melhores golos da carreira?] «Não sei, preciso de ver todos os golos. Mas deve estar. Mais importante é que a equipa esteve bem, jogámos bem. O objetivo era ganhar, para dar confiança. Todos deram uma boa resposta, muito feliz com o resultado.

[Era importante dar resposta após a derrota com a Croácia?] Sucesso só se faz com a critica. É normal. Com o que os portugueses esperam de nós, a margem de erro não existe. Esperam sempre que Portugal ganhe, pelo talento que temos. Uma derrota é má, mas é daí que se tira as coisas boas e se aprende. Sem derrotas não se aprende nada. Andarmos sempre de braços abertos e peito no ar não é bom. É bom ter os pés assentes na terra, mas sempre a sonhar com o Euro.

[Sonha da mesma maneira do que há 20 anos?] Claro que sim, jogar pela Seleção é amor, é paixão, todos os jogos são especiais. É o meu sexto europeu, um recorde, mas é como disse: o sentimento é sempre de paixão. Não há melhor do que isto.

[É possível repetir 2016?] O pensamento tem de ser esse, temos de estar positivos, passo a passo, mas temos de sonhar. Esta equipa tem de sonhar pelo talento que tem, embora talento sem trabalho não adiante nada.»