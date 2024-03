Dany Mota está em estreia na Seleção Nacional, o que significa que vai poder conviver de perto com o ídolo de infância, Cristiano Ronaldo.

O avançado português do Monza é conhecido até por «Ronaldo de Entella» – região do Luxemburgo de onde é natural –, mas diz que quer fazer a sua própria carreira.

«É sempre bom, CR7, quando és falado dessa maneira. Sou o Dany Mota e o Cristiano é o Cristiano. Mas é sempre bom quando se é falado assim. Quero fazer a minha carreira, mas claro que o Cristiano é um ídolo para todos e eu não sou diferente», confessou.

«Encontrei há pouco o Cristiano, muito contente de o rever, há alguns anos que não o via. Estou muito feliz por estar aqui», acrescentou.

Dany Mota elogiou a receção que teve por parte dos companheiros de seleção, mas destacou um nome: Rafael Leão.

«É um grupo extraordinário, mas se calhar estou mais próximo do Rafael Leão, que já o conhecia há algum tempo e estamos perto um do outro em Milão. Dou-me bem com todos, e desde o primeiro dia em que cheguei foram todos top comigo.»