Cristiano Ronaldo deixou esta tarde uma mensagem nas redes sociais, cerca de 24 horas depois do empate da Seleção Nacional frente à França, que permitiu a Portugal apurar-se para os oitavos de final do Euro 2020.

«Celebrar o processo é tão importante quanto celebrar o resultado final. Hoje melhor que ontem. Amanhã melhor que hoje», escreveu o avançado da Juventus.

Nesta altura, refira-se, Cristiano Ronaldo é o melhor marcador do Europeu, com cinco golos em três jogos. Com o bis à França, o jogador de 36 anos igualou o recorde do iraniano Ali Daei como melhor marcador da história de seleções, com 109 golos.