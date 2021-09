O avançado da Seleção Nacional, Cristiano Ronaldo, em declarações à RTP após a vitória frente à Irlanda (2-1), na qual se tornou o melhor marcador de seleções de sempre:

«O argumento é sempre a equipa, eu acreditava até ao fim, por isso é que pedi o apoio do público a dez minutos do fim. Quando não estamos a corresponder a ajuda do público é fundamental. Muito contente por bater o recorde e bisar, mas o mais importante é a equipa.

A motivação e a vontade que tenho de continuar a jogar futebol, fiquei feliz também com o último contrato, de voltar a casa [Manchester United]. A minha grande motivação é a minha família também.

Tenho quatro filhos, o Cristianinho já sofre como eu, eles vão a crescer e ainda vão vendo o pai a marcar golos, a dar espetáculo e a ganhar títulos, que é o mais importante.

[Recorde] Sei que este é recorde é meu, estou extremamente feliz e é mais um para o museu.

[Regresso ao Manchester United] Estou muito feliz, é um regresso a casa, um clube que sempre me acarinhou. Tenho mais alguns anos de carreira e quero ainda brilhar e jogar no melhor futebol do mundo, a Premier League.

Dedico a toda a equipa, a todos os portugueses e à família.»