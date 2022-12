Pouco mais de duas horas depois do apito final do Portugal-Suíça, no qual a equipa das quinas garantiu a passagem aos quartos de final do Mundial 2022, com uma goleada por 6-1, Cristiano Ronaldo deixou uma mensagem nas redes sociais.

«Dia incrível para Portugal, com um resultado histórico no maior certame do futebol mundial. Exibição de luxo de uma equipa repleta de talento e juventude. A nossa Selecção está de parabéns. O sonho está vivo! Até ao fim! Força, Portugal!», escreveu o capitão da Seleção.

Cristiano Ronaldo foi relegado para o banco no jogo dos oitavos de final. No final, ao passar pela zona mista, o avançado português foi confrontado com as notícias que o dão como certo no Al Nassr, da Arábia Saudita.