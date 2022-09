República Checa e Portugal defrontam-se este sábado para a Liga das Nações, num jogo que coloca frente a frente Patrik Schick e Cristiano Ronaldo.

Os dois serão agora adversários, mas já houve um tempo que o avançado do Bayer Leverkusen olhava para o internacional português como uma referência.

«Ronaldo foi definitivamente um ídolo para mim. Comecei a segui-lo no Euro 2004, quando ele tinha mais ou menos 19 anos. Foi a primeira vez que o vi. Queria ter as chuteiras dele, foi por aí que começou», revelou, à imprensa checa.

«Depois vi alguns vídeos na internet, vi em ‘loop’ alguns truques dele. Mas passado um tempo não podes apenas copiar, tens de incluir alguma característica tua. Por isso, com o tempo acabei por criar um estilo meu», continuou.

Depois, Shick comentou o momento de Ronaldo: «Não sei se existe alguma competição entre nós, temos uma grande diferença de idade. O Ronaldo também não tem jogado muito no Manchester United. Acho que vai jogar com uma grande motivação para provar a toda a gente que tipo de jogador e finalizar ele é. Provavelmente haverá alguma comparação entre nós, se tivermos em conta o Euro [ambos marcaram cinco golos]m mas de outra forma não gosto de comparar-me com ele».