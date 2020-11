Rúben Dias garantiu esta terça-feira que a Seleção Nacional não vai facilitar no jogo desta terça-feira frente à Croácia, apesar de matematicamente já não ter qualquer objetivo.

«Em relação à Croácia, ainda tem um objetivo pendente, é uma informação para nós, mas a forma como encaramos o jogo é alheio a isso. Encarar o jogo para ganhar a ganhar é sempre a solução», começou por dizer, em conferência de imprensa.

Depois, o defesa-central do Manchester City foi questionado sobre as críticas à equipa de Fernando Santos após a derrota com a França.

«Não abanamos com o vento e não vamos conforme as outras pessoas opinam. Éramos, somos e seremos uma equipa confiante e com noção do que somos capazes de fazer, com muita qualidade e quer sempre ganhar. Quando estamos no topo e a lutar por tudo é óbvio que vamos lutar com os melhores, e aí os detalhes às vezes acabam por decidir. Apesar de querermos sempre ganhar, isso nem sempre acontece. Não estamos satisfeitos, vamos melhorar e vai servir como uma aprendizagem para o que aí vem.»

«Quando há um mau resultado existe algo extra dentro de nós numa equipa que quer ganhar sempre. Quando não ganhamos o melhor que pode acontecer é termos um jogo o mais rápido possível para voltarmos a ganhar», atirou.

Portugal defronta a Croácia esta terça-feira, a partir das 19h45.