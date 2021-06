Lesionado nos últimos dias, João Moutinho voltou a treinar normalmente com os restantes companheiros esta quinta-feira, na véspera do particular da Seleção Nacional frente à Espanha.

Em conferência de imprensa, Fernando Santos falou sobre o estado físico do médio do Wolverhampton e antecipou até aquele que será o seu... futuro.

«O João [Moutinho] foi alguma precaução da nossa parte. Ele já tinha tido este tipo de toque e optámos por não forçar. Gostava de ter o João para me ajudar amanhã em Espanha, é dos melhores que passou em Portugal a ler o jogo, vai ser treinador um dia, seguramente», afirmou.

Fernando Santos atualizou ainda o estado de Gonçalo Guedes, que testou positivo à covid-19 e, segundo as normas da Direção Geral da Saúde, terá alta esta sexta-feira.

«A partir de amanhã o Guedes terá alta, de acordo com as normas da DGS. Amanhã fará o teste. Mas como tem de viajar, precisa de ter um teste negativo, e sabemos que há casos que duram mais a ter negativo», referiu.

«Enquanto não estiver negativo, não esta pronto para viajar. Se demorar muito tempo, se calhar já não volta a ser integrado, tipo dia 20 de junho, por exemplo. Aí já teria dificuldade em integrar. Mas a partir de amanhã irá treinar aqui, na Cidade do Futebol. Mas mantém-se na lista de 26 jogadores.»