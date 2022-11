Ao mesmo tempo que Portugal defrontava a Nigéria, no ensaio-geral para o Mundial, era transmitida a segunda parte da entrevista de Cristiano Ronaldo a Piers Morgan.

O capitão da equipa das quinas não jogou em Alvalade, devido a uma indisposição gástrica, mas foi neste segundo excerto de entrevista que falou da equipa das quinas.

Entre elogios aos colegas e ao selecionador, deixou um desabafo que junta a realidade do clube que representa e da Seleção: «É sempre minha a culpa, o problema sou sempre eu. Como se eu fosse a ovelha negra. Se fazes bem ou mal, vão sempre fazer alguma crítica. Até na Seleção, nos últimos três meses, a critica foi tão má, não só pelo lado do futebol, mas pelo lado profissional e familiar.»

Fernando Santos foi confrontado com esta declaração após a goleada à Nigéria (4-0), mas manteve a posição da véspera: a ideia de que esta é a entrevista do homem, mais do que do jogador.

«Não me parece que isso seja realmente importante. Isso não chega à Seleção, não está aqui dentro. É o desabafo de um homem. Esta entrevista é de um homem, não é de um jogador. E temos de respeitar a entrevista de um homem, e eu respeito-o enquanto homem», respondeu o selecionador, na sala de imprensa do Estádio José Alvalade.