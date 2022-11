Garantido o apuramento para os oitavos de final, a discussão em torno da Seleção Nacional é agora sobre o primeiro lugar do grupo e respetivas vantagens e desvantagens.

Se for primeiro, por exemplo, Portugal garante mais um dia de descanso até ao encontro dos «oitavos», mas esta quarta-feira, André Silva revelou uma desvantagem acerca desse primeiro posto: os horários dos jogos.

«Há sempre vantagens e desvantagens. Se olharmos demasiado para esse tipo de coisas, perdemos o foco do que é importante», defendeu.

«Nós, jogadores, até já falámos que se passássemos em primeiro vamos jogar sempre às 10h00 da noite, que não é a hora que nos agrada mais. Independentemente das coisas, o nosso único foco é passar em primeiro lugar e acabar a fase de grupos com nove pontos», confessou depois.

No dia em que Cristiano Ronaldo é apontado pela imprensa internacional ao Al Nassr, da Arábia Saudita, André Silva lembrou que isso é um assunto pessoal do capitão das quinas, mas falou sobre a sua importância no grupo português.

«É o nosso capitão e é talvez a figura mais importante do futebol português. Claro que é bastante importante estar ao nosso lado, torna o grupo mais forte.»