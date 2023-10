Subiram ao relvado da Cidade de Futebol esta tarde 24 dos 25 convocados de Roberto Martínez para o duplo compromisso da Seleção Nacional frente a Eslováquia e Bósnia.

O único futebolista a não aparecer junto dos restantes companheiros, pelo menos nos 15 minutos abertos à comunicação social, foi Ricardo Horta, ele que já havia ficado de fora do jogo do Sp. Braga frente ao Rio Ave, no sábado.

Nesse período, de resto, os 24 jogadores fizeram trabalho de recuperação, divididos em dois grupos: João Neves, o estreante, esteve sempre na companhia de António Silva, colega com quem partilha o balneário do Benfica.

Gonçalo Ribeiro e José Guilherme, jovens guarda-redes de FC Porto e Vitória de Guimarães, respetivamente, foram chamados à sessão e fizeram trabalho específico.