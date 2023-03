Roberto Martínez vai contar com um reforço para a baliza nos primeiros dois treinos da Seleção Nacional: Celton Biai.

O guarda-redes do Vitória de Guimarães, que se estreou na Liga no passado sábado diante do Benfica na Luz, integra os convocados de Rui Jorge para os sub-21, mas vai trabalhar ao serviço da Seleção Nacional A na segunda e na terça-feira, informou a Federação Portuguesa de Futebol.

Biai junta-se assim ao lote de guarda-redes já à disposição de Fernando Santos: José Sá, Diogo Costa e Rui Patrício.

O jovem guardião vai juntar-se depois à comitiva dos sub-21 para a viagem à Roménia, onde Portugal fará um particular.