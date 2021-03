Com a titularidade frente ao Azerbaijão, Cristiano Ronaldo tornou-se esta noite o jogador com a carreira mais longa ao serviço da Seleção Nacional: o avançado da Juventus cumpre a 171.º internacionalização por Portugal, seis mil e 426 dias desde a primeira vez em que vestiu a camisola da quipa A das quinas, a 20 de agosto de 2003 – 17 anos anos, sete meses e dois dias.

Ronaldo bate assim o recorde que pertencia até agora ao malogrado Vítor Damas, que cumpriu a última internacionalização por Portugal, no Mundial de 1986, seis 305 dias depois da estreia na Seleção A, ou seja, 17 anos, três meses e cinco dias.

No pódio desta marca, surge Rui Jordão, que fez a estreia pela formação nacional a 19 de março de 1972 e terminou a carreira internacional a 25 de janeiro de 1989, ou seja, com um intervalo de seis mil e 146 dias – 16 anos, nove meses e 27 dias.

A aproximar-se destes números está João Moutinho, outro jogador que é titular no jogo desta noite frente ao Azerbaijão. O médio do Wolverhampton estreou-se a 17 de agosto de 2005 e soma já cinco mil e 698 dias em atividade pelo conjunto das quinas. À sua frente ainda está Nuno Gomes, já afastado do futebol profissional, com cinco mil e 739 dias.