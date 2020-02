A Seleção Nacional vai ao Qatar, no final de março, para disputar um torneio.

O convite partiu da Aspire e da federação local, e para já é certo que a equipa das quinas defronta a Bélgica a 27 de março e a Croácia três dias depois, conforme já revelado por estas federações. A Suíça é a outra equipa convidada para o evento.

De recordar que, mais tarde, na antecâmara do Euro2020, Portugal defronta a Eslovénia a 31 de maio, em Ljubljana, e depois a Espanha a 5 de junho, em Madrid.

Na fase final do Campeonato da Europa, a seleção orientada por Fernando Santos vai defrontar Alemanha, França e uma equipa proveniente do playoff.

Do you ❤ football? Mark your calendar for a new, exciting football experience in #Qatar. Belgium, Croatia, Portugal and Switzerland national teams will compete to win the first edition of the Qatar Airways International Tournament. March 2020. #QatarAirways pic.twitter.com/SYl9nZmwuQ