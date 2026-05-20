Seleção feminina: Neto anuncia convocatória com regressos de peso
Portugal ocupa o primeiro lugar do grupo de qualificação para o Mundial 2027
Portugal ocupa o primeiro lugar do grupo de qualificação para o Mundial 2027
Francisco Neto, selecionador nacional, anunciou esta quarta-feira as 26 jogadoras convocadas para os últimos dois jogos de Portugal de qualificação para o Mundial 2027, que irá decorrer no Brasil.
A equipa das Quinas joga frente à Letónia, no dia 5 de junho, às 20h, no Estoril, terminando a fase de grupos no dia 9 contra a Finlândia, em Tampere.
Francisco Neto efetuou quatro alterações relativamente à última convocatória, tendo entrado Patrícia Morais - que regressa às escolhas após lesão -, Nelly Rodrigues, Nádia Gomes e Alice Marques e saíram Bárbara Lopes, Daniela Santos, Beatriz Fonseca e Sierra Cota-Yarde.
Portugal, recorde-se, é primeiro classificado do Grupo B3 com quatro vitórias em quatro jogos, totalizando 12 pontos.
Veja a convocatória completa:
Guarda-redes: Inês Pereira (Dep. Corunha), Patrícia Morais (Sp. Braga), Rute Costa (Torreense)
Defesas: Alice Marques (Sevilla), Carole Costa (Benfica), Carolina Correia (Torreense), Catarina Amado (Benfica), Diana Gomes (Benfica), Joana Marchão (Servette), Nelly Rodrigues (Nantes)
Médios: Andreia Bravo (Sporting), Andreia Faria (Al Nassr), Andreia Jacinto (Real Sociedad), Dolores Silva (Levante), Fátima Pinto (Estrasburgo), Kika Nazareth (Barcelona), Nádia Bravo (Sp. Braga), Pauleta (Benfica) e Tatiana Pinto (Juventus)
Avançadas: Ana Capeta (Juventus), Carolina Santiago (Sporting), Diana Silva (Benfica), Jéssica Silva (Al-Hilal), Lúcia Alves (Benfica), Nádia Gomes (Chicago Stars)
As eleitas de Francisco Neto para os próximos dois desafios das Navegadoras ⛵✨#VaiDarPortugal | #WWCQ pic.twitter.com/Lf0kVglzpb— Portugal (@selecaoportugal) May 20, 2026