Fernando Santos confirmou esta quinta-feira a ausência de três jogadores para o duelo frente à Coreia do Sul, da última jornada do grupo H do Mundial 2022.

Além de Nuno Mendes, que já não joga mais, mas pediu para ficar com a Seleção Nacional até ao fim, Otávio e Danilo não estão recuperados e são baixas certas na equipa de Portugal.

«Em relação aos jogadores, para mim o mais importante é a confiança total que tenho. Tenho três jogadores [Nuno Mendes, Danilo e Otávio] que não vão poder estar no jogo de amanhã [sexta-feira]. Os jogadores apareceram em grande forma, mas a jogar de quatro em quatro dias agora vai começar a doer um bocado», reconheceu, em conferência de imprensa.

«Temos um outro jogador com alguma fadiga, que teremos de avaliar bem, além da questão dos cartões amarelos. Mas tenho a certeza que quem colocar em campo, a minha confiança é plena», acrescentou, quando questionado sobre uma possível gestão da equipa.

Sobre a Coreia do Sul, orientada por Paulo Bento, Fernando Santos só tem elogios... e avisos para os jogadores lusos.

«Naturalmente que queremos ganhar, ficar em primeiro. Sabemos da dificuldade deste jogo, pelo adversário, tem muita qualidade. Na minha opinião fez dois jogos tremendos, mas os resultados não acompanharam as excelentes exibições. É uma equipa bem organizada, com princípios de jogos muito claros, tem muito a ver com o Paulo Bento e a sua forma de estar. Vai ser extremamente difícil. Vamos procurar continuar a evoluir, temos feito algumas coisas muito bem, mas continuamos num processo de evolução», referiu.

«O objetivo é tentar passar o melhor possível os princípios de jogos que queremos, quer no aspeto defensivo como no ofensivo. Não vamos ser uma equipa de contra-ataque, em nenhuma circunstância o faria, e muito menos perante um adversário muito perigoso. A Coreia chega a colocar cinco seis homens na área adversária. Temos de ter bola, retirar a Coreia do jogo. Se não fizermos isso, poderemos ficar numa situação difícil», completou, mais à frente.

Portugal defronta a Coreia do Sul esta sexta-feira, a partir das 15h00, no Estádio Education City. Um empate basta para a Seleção Nacional garantir o primeiro lugar do grupo.