Já está confirmado o horário para o último teste de Portugal antes do Mundial 2026. A Seleção joga com a Nigéria no dia 10 de junho às 20h45 no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.

No comunicado desta terça-feira, a FPF confirmou a hora e o local, uma vez que o dia e o adversário já eram conhecidos.

Esta decisão, recorde-se, prende-se com as cheias que afetaram a região do centro do país com a tempestade Kristin. Na altura, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou que o último teste da seleção iria decorrer em Leiria.

Quatro dias antes Portugal joga com o Chile no Estádio Nacional.

Tal como também informou, nessa altura, o município leiriense, «toda a receita do jogo reverterá para os clubes afetados» pela depressão Kristin, «ajudando a reconstruir espaços» e «apoiar quem trabalha e treina nos clubes».

A equipa lusa volta a defrontar a Nigéria antes de um Mundial - tal como aconteceu em 2022. A 17 de novembro desse ano, antes do Mundial no Qatar, Portugal venceu a Nigéria por 4-0, com dois golos de Bruno Fernandes, um de Gonçalo Ramos e um de João Mário.