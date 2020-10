Poucas horas depois do nulo com a Espanha, em particular com a Espanha, a Seleção Nacional começou a preparar o duelo de domingo com a França, a contar para a Liga dos Nações.

O selecionador nacional, Fernando Santos, teve à sua disposição os 26 jogadores que estão em estágio, mas os elementos mais utilizados na véspera fizeram trabalho de recuperação.

A equipa das quinas volta a treinar na manhã desta sexta-feira, e no período da tarde viaja para Paris.

Para domingo está então agendado o regresso ao Stade de France, palco do título europeu português, conquistado há quatro anos, precisamente frente à França.