João Moutinho falhou o último treino de preparação para o jogo com a Sérvia, agendado para este sábado, a contar para a segunda jornada do grupo A da fase de apuramento para o Campeonato do Mundo de 2022.



O médio dos Wolves foi o único futebolista que não trabalhou no relvado do estádio Rajko Mitic, em Belgrado, sob as ordens de Fernando Santos.

De resto, nos primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, o selecionador nacional dividiu os jogadores em dois grupos para efetuarem exercícios de aquecimento com bola enquanto o trio de guarda-redes trabalhou junto de uma das balizas do Marakana, casa do Estrela Vermelha.



Recorde-se que Moutinho foi titular no jogo contra o Azerbaijão (1-0), tendo sido substituído ao intervalo por Bruno Fernandes.



O Sérvia-Portugal está agendado para as 19h45 deste sábado.