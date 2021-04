A Seleção Nacional vai fazer um jogo no Estádio José Alvalade, antes da fase final do Euro2020. O adversário será Israel, em duelo marcado para 9 de junho (19h45).

«É com sentimento de orgulho e uma enorme satisfação que o Sporting volta a receber, em sua casa, a Seleção Nacional, naquele que é o último encontro a disputar antes do arranque do Euro 2020. Apesar do atual contexto em que vivemos esperamos um Estádio José Alvalade com ambiente de vitória. A FPF sabe que da nossa parte terá toda a disponibilidade e garantias de segurança para que seja mais um espetáculo desportivo à altura da Seleção Nacional», refere o presidente do Sporting, Frederico Varandas, em declarações reproduzidas pela federação.

Seis dias depois deste duelo com Israel, a 15 de junho, Portugal estreia-se na fase final do Euro2020, ao defrontar a Hungria na Puskas Arena de Budapeste.