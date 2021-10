A Seleção Nacional cumpriu esta quarta-feira o segundo treino de preparação para o duplo compromisso que tem nos próximos dias, frente a Qatar e Luxemburgo.

Ao contrário do que se tinha visto na véspera, Fernando Santos já pôde contar com quase todo o plantel no relvado, à exceção de dois jogadores: Diogo Jota, ele que continua a contas com uma mialgia, e Francisco Trincão, que também ficou a fazer trabalho de recuperação devido a problemas físicos.

No relvado estiveram então 23 atletas que, no período da sessão aberto aos jornalistas, fizeram um exercício simples de passe e depois uma uma 'mini' peladinha, divididos em dois grupos.

A Seleção Nacional defronta, no sábado, às 20h15, o Qatar, em jogo de preparação. Na terça-feira, às 19h45, mede forças com o Luxemburgo, em partida da fase de apuramento para o Mundial 2022. Ambas as partidas têm lugar no Estádio do Algarve.