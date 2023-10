O selecionador nacional, Roberto Martínez, anunciará a convocatória para os próximos dois jogos de Portugal no próximo dia 10 de novembro, sexta-feira, às 12h30.

Isso mesmo revelou esta sexta-feira a Federação Portuguesa de Futebol, em comunicado no site oficial.

A Seleção Nacional, já apurada para o Euro 2024, defronta o Liechtenstein no dia 16 de novembro, em Vaduz, e recebe a Islândia três dias depois, no Estádio de Alvalade. Ambas as partidas têm início às 19h45.

Refira-se que após o anúncio de Roberto Martínez, Rui Jorge também revelará os convocados da Seleção Nacional de sub-21 para o encontro diante da Grécia.