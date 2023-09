Depois de Diogo Pinto, voltou a haver uma novidade na baliza da Seleção Nacional no treino desta terça-feira, de preparação para o jogo frente à Eslováquia: Louis Mouquet.

O jovem de apenas 19 anos que atua no Paris Saint-Germain está com os sub-20, mas foi chamado à Seleção A e trabalhou com os restantes guarda-redes convocados por Roberto Martínez: Diogo Costa, Rui Patrício e José Sá.

De resto, e ao contrário do que havia acontecido na véspera, o selecionador nacional já contou com todo o plantel disponível nesta sessão de trabalho: os tais três guarda-redes – mais um – e os 21 atletas de campo.

Nos 15 minutos abertos à comunicação social, de resto, os tais 21 jogadores de campo, divididos em três grupos, fizeram exercícios normais de aquecimento: numa primeira fase sem bola e depois com bola.

Portugal, refira-se, defronta a Eslováquia na próxima sexta-feira, em Bratislava, às 19h45. Três dias depois, recebe o Luxemburgo, à mesma hora, no Estádio do Algarve.