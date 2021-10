A Seleção Nacional cumpre esta terça-feira o primeiro treino de preparação para o particular frente ao Qatar e para o duelo com o Luxemburgo, de qualificação para o Mundial 2022.

No relvado da Cidade do Futebol, Matheus Nunes, médio do Sporting, e Rafael Leão, avançado do Milan, são as principais novidades. Os dois estão em estreia nos eleitos de Fernando Santos e trabalharam com normalidade esta tarde, pelo menos nos 15 minutos abertos à conferência de imprensa.

A fazer trabalho condicionado e longe dos olhares dos jornalistas ficaram José Fonte, João Cancelo, Rúben Dias, Nuno Mendes, Bruno Fernandes, João Mário, Bernardo Silva e Francisco Trincão.

Diogo Jota, a recuperar de uma mialgia, também não esteve às ordens de Fernando Santos.

De resto, no período da sessão a que os jornalistas puderam assistir, os atletas disponíveis fizeram um exercício simples de posse de bola, com exceção dos três guarda-redes, que, como habitual, fizeram trabalho específico.