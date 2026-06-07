O triunfo de Portugal sobre o Chile (2-1) marcou o primeiro de dois testes antes do arranque do Mundial 2026, mas não só.

No Estádio Nacional do Jamor, a Seleção Nacional chegou aos 100 golos na «Era Martínez» e foi o remate de Bruno Fernandes para o 2-0 a confirmar esse marco. Recorde-se que João Cancelo foi o autor do primeiro golo com Roberto Martínez no comando técnico, frente ao Liechtenstein.

Esta quarta-feira, o espanhol chega aos 40 jogos à frente de Portugal, contabilizando (até agora) 27 vitórias, sete empates e cinco derrotas.

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