Nélson Semedo foi chamado à Seleção Nacional para render o lesionado Nélson Semedo, informou este domingo a Federação Portuguesa de Futebol.

O jogador do Leicester saiu lesionado na vitória frente ao Norwich e «foi dado como indisponível pela Unidade de Saúde e Performance da FPF». Nesse sentido, Fernando Santos chamou o lateral do Wolverhampton.

A seleção portuguesa recebe a República da Irlanda, na quarta-feira, no Estádio Algarve, e seis dias depois joga com o Azerbaijão, em Baku. Pelo meio, defrontará o Qatar, num particular agendado para sábado, em Debrecen, na Hungria.