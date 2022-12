Otávio volta a estar às ordens do selecionador nacional, a dois dias do Portugal-Suíça dos oitavos de final do Mundial 2022.

O médio integrou o treino deste domingo, pelo que está aparentemente recuperado da lesão sofrida na ronda inaugural, frente ao Gana.

O selecionador nacional, Fernando Santos, fica com duas baixas: Danilo, que sofreu uma fratura de três arcos costais, e Nuno Mendes, que não volta a jogar devido à lesão muscular sofrida no jogo com o Uruguai.