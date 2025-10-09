Após a conferência de imprensa de Francisco Trincão, em que falou do seu bigode, Quenda ou de Diogo Jota, a Seleção Nacional treinou na Cidade do Futebol, em Oeiras, pelas 18 horas.

Trata-se de mais um momento de preparação para o próximo duelo da Seleção, diante da Irlanda. Todos os jogadores chamados trabalharam às ordens de Roberto Martínez - 22 atletas de campo e três guarda-redes.

Nuno Tavares, o último a chegar à Cidade do Futebol após substituir o lesionado João Neves na convocatória, foi um dos integrantes do treino.

Portugal vai jogar primeiro com a República da Irlanda, no próximo sábado (19h45), no Estádio de Alvalade. Depois com a Hungria, na terça-feira seguinte (19h45), também na casa do Sporting.

Portugal lidera o Grupo F, com seis pontos, depois de ter vencido na Arménia (5-0) e na Hungria (3-2).